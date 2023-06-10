Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольческих организаций

Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Об этом в субботу, 10 июня, сообщил статс-секретарь — замминистра обороны Николай Панков.

Как уточнили в ведомстве, он провел селекторное совещание по вопросам комплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

«В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск, министром обороны Российской Федерации подписан приказ, в котором определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций», — заявил Панков.

Он также подчеркнул, что заключение гражданами контрактов с государством — это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки.

В частности, приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля текущего года контрактов с Минобороны, что придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус.

Кроме того, Панков рассказал, что на сегодняшний день в России образовано 40 добровольческих формирований, которые выполняют задачи в военной сфере, а также сообщил о существенном росте количества граждан, желающих защищать Отечество.

Так, за 10 дней текущего месяца на контракт принято более 13,5 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в мае, и в 3,1 раза превышает показатель апреля 2023 года.

Ранее, 8 июня, Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники, c помощью которой эффективно уничтожается иностранная бронетехника.

До этого, 7 июня, министр обороны проинспектировал выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на одном из предприятий корпорации «Алмаз-Антей». Он посетил цеха, в которых производятся современные зенитные управляемые ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

5 мая Шойгу также проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которые направляются в подразделения ВС РФ в районы проведения спецоперации, в Южном военном округе. Министр поручил заместителю «держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах спецоперации всем необходимым вооружением и военной техникой».