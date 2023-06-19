Стала известна возможная причина возгорания около метро в Москве

Пожар на стройплощадке около станции метро «Новослободская» в центре Москвы ликвидировали. Как сообщили 19 июня «Известиям» рабочие, возможной причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Как отметили трудящиеся на стройплощадке рабочие, в доме загорелся пенопласт. Мужчины предположили, что возможной причиной пожара могла стать электропроводка.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало.

Территория стройплощадки на Новосущевской улице возле метро в столице загорелась ранее в этот день. «Известия» выяснили, что огонь вспыхнул на цоколе строящегося здания, загорелись строительные материалы. Предварительно, при помощи пожарной автолестницы из помещения было эвакуировано шесть человек.