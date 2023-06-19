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В Германии рассказали о резком сокращении числа боеприпасов

Der Spiegel: в Германии осталось около 20 тыс. осколочно-фугасных артиллерийских снарядов
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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В распоряжении Вооруженных сил ФРГ на сегодняшний день осталось порядка 20 тыс. снарядов калибра 155 мм. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает издание Der Spiegel.

Согласно имеющейся информации, министр обороны страны Борис Писториус намерен обратиться в Бундестаг для получения средств на оптовую закупку боеприпасов. Подчеркивается, что к 2031 году, в соответствии с нормативами НАТО, Германия должна иметь около 230 тыс. 155-миллиметровых снарядов.

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Ранее, 15 июня, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания рассчитывает заключить сделку с правительством Германии на производство боеприпасов, сумма которых может составить миллиарды евро.

По его словам, Бундестаг заказал 300 тыс. патронов, из которых в этом году на Украину будет поставлено до 60 тыс. На фоне большого количества заказов Rheinmetall увеличит производство с 450 тыс. снарядов до 600 тыс.

10 июня Паппергер сообщил, что серийное производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51, «Пантера») на строящемся на Украине заводе Rheinmetall может начаться через 15–20 месяцев. Также он заявил о росте спроса на продукцию концерна после начала конфликта вокруг Украины.

7 июня стало известно, что министерство обороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшей передаче Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder из внутренних резервов. Кроме того, правительство Германии намерено закупить 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии.

Германия и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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