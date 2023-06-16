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Глава концерна Rheinmetall рассказал о сделке с властями ФРГ на миллиарды евро

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Немецкий концерн Rheinmetall рассчитывает заключить сделку с правительством Германии на производство боеприпасов, сумма которых может составить миллиарды евро. Об этом сообщил генеральный директор компании Армин Паппергер 15 июня.

«Германия собирается заключить с нами большой рамочный контракт», — сказал он в интервью агентству Reuters в Брюсселе, где глава Rheinmetall участвовал в первом совместном заседании министров обороны стран НАТО и около 20 топ-менеджеров оборонной промышленности.

Паппергер надеется объявить о сделке в ближайшие шесть недель. Он добавил, что в июле планируется доставка на Украину первых снарядов калибра 35-мм для зенитных установок Gepard. Паппергер отметил, что правительство заказало 300 тыс. патронов, из которых в этом году на Украину будет поставлено до 60 тыс.

При этом он сообщил, что компания увеличит производство с 450 тыс. снарядов до 600 тыс. По словам Паппергера, 2023 год станет лучшим годом концерна по приему заказов.

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10 июня Паппергер сообщил, что серийное производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51, «Пантера») на строящемся на Украине заводе Rheinmetall может начаться через 15–20 месяцев. Также он заявил о росте спроса на продукцию концерна после начала конфликта вокруг Украины.

7 июня стало известно, что министерство обороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшей передаче Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder из внутренних резервов. Кроме того, правительство Германии намерено закупить 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии.

Германия и другие страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Россия неоднократно осуждала поставки оружия Украине. МИД РФ в апреле направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву, а министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России

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