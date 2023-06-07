Реклама
Прямой эфир
Мир
Минобороны Германии поручило отправить на Украину 20 БМП Marder
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения двух граждан КНДР во Владивостоке
Мир
Байден пообещал помощь Украине после разрушения дамбы Каховской ГЭС
Мир
Такер Карлсон допустил причастность Киева к инциденту на Каховской ГЭС
Мир
Додик заявил о попытках британских спецслужб свергнуть Вучича
Армия
Танкисты ЗВО поддержали наступление ВС РФ на купянском направлении
Общество
Бастрыкин поставил на контроль расследование разрушения Каховской ГЭС
Мир
Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области
Мир
Дипломаты посольства РФ в США возложили цветы к памятнику Пушкину
Мир
На Западе увидели признаки начала контрнаступления ВСУ
Мир
Захарова назвала «пропагандистским перформансом» демонстрацию Т-72 в Амстердаме
Мир
Поляки обеспокоились появлением товаров с изображением Бандеры в Кракове
Сюжет:

Минобороны Германии поручило отправить на Украину 20 БМП Marder

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Киеву 20 БМП Marder
0
Фото: Global Look Press/Christian Charisius
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия планирует передать Украине дополнительную партию боевых машин пехоты (БМП) Marder. Об этом во вторник, 6 июня, сообщил оборонный концерн Rheinmetall.

Отмечается, что минобороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшему использованию 20 БМП из внутренних резервов. Предполагаемая сумма контракта составляет несколько десятков млн евро.

Данная поставка станет дополнением к 40 БМП, которые Киев уже получил.

«Стратегия Зеленского всё больше выходит из-под контроля Запада»
Как отреагировали на атаку против Москвы в России и за рубежом

Ранее, 31 мая, стало известно, что правительство Германии закупит 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии. Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности страны составит €5,4 млрд на 2023 год и дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы в размере €10,5 млрд.

Данные средства будут использованы, в частности, для пополнения запасов федеральных вооруженных сил, осуществляющих поставки, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира, из которых могут быть возмещены расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине.

Накануне федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора он заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами

До этого, 26 мая, канцлер ФРГ отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно, сказал он.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила объем военной помощи для украинской стороны после начала Россией спецоперации. ФРГ уже поставила 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023