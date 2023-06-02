Германия закупит 66 бронетранспортеров для армии Украины

Правительство Германии закупит 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для армии Украины. Информация об этом размещена на сайте правительства ФРГ.

Также правительство Германии намерено снабдить Украину 64 многоцелевыми автомобилями.

Точные сроки поставки и стоимость партии не раскрываются «из соображений безопасности», уточняется на сайте.

«Финансирование инициативы по наращиванию потенциала безопасности страны составит €5,4 млрд на 2023 год и дополнительные разрешения на принятие обязательств в последующие годы в размере €10,5 млрд. Эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине», — отмечается в сообщении.

В то же время данные средства будут использованы для пополнения запасов федеральных вооруженных сил для поставок на Украину, а также для взносов Германии в Европейский фонд мира, из которых могут быть возмещены расходы, связанные с оказанием военной помощи Украине.

Ранее, 28 апреля, министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в середине 2023 года начнется поставка танков Leopard на Украину.

Правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2 25 января. Сообщалось, что ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили и другие европейские страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.