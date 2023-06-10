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Немецкий концерн заявил о запуске производства танков на Украине через 15-20 месяцев

Глава Rheinmetall: серийное производство Puma на Украине может начаться через 15-20 месяцев
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Серийное производство новейшего немецкого танка Panther (Panther KF51, «Пантера») на строящемся на Украине заводе Rheinmetall может начаться через 15–20 месяцев. Такое заявление в субботу, 10 июня, сделал глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интерьвю RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

«В настоящее время мы работаем над подготовкой танков Panther к серийному производству и предполагаем, что будем готовы к его запуску через 15–20 месяцев», — заявил Паппергер.

При этом глава Rheinmetall отметил, что концерн не планирует отправку на Украину немецких специалистов, а предпочтет обучить местных сотрудников. В частности, Паппергер привел пример венгерского завода концерна, на котором из 300 рабочих только двое являются немцами.

Также Паппергер заявил о росте спроса на продукцию концерна после начала конфликта на Украине. По его мнению, это вызвано осознанием европейскими странами того факта, что ни одна из них не готова к прямому военному конфликту. Также Паппергер признал, что значительный рост акций компании напрямую связан с боевыми действиями на Украине.

Также глава Rheinmetall выразил мнение, что безопасность Германии находится под угрозой и в ближайшие годы ей самой уже может понадобиться военная техника.

«Мы находимся в ситуации острой угрозы. В ближайшие годы нам понадобятся современные боевые танки для защиты нашей свободы и безопасности», — считает Паппергер.

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Ранее, 7 июня, стало известно, что министерство обороны ФРГ поручило Rheinmetall в ближайшие месяцы подготовить к транспортировке и дальнейшей передаче Украине 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder из внутренних резервов. А до этого, 31 мая, сообщалось, что правительство Германии закупит 66 колесных бронетранспортеров (БТР) и 110 танков Leopard для украинской армии.

30 мая федеральный канцлер Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе разговора он заявил, что Германия продолжит поддерживать Киев, в том числе в военной сфере, в тесной координации с европейскими и международными партнерами.

Германия, как и большинство западных стран, увеличила объем военной помощи для украинской стороны после начала Россией спецоперации, в частности ФРГ уже поставила 18 танков Leopard 2A6 и 40 БМП Marder.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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