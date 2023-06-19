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Машинисту вынесли приговор за гибель рабочего на стройплощадке в Уфе

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Суд в Уфе вынес приговор машинисту ООО «Лимакмаращавтодороги», обвиняемому в нарушении требований промышленной безопасности, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали. Об этом республиканская прокуратура сообщает в понедельник, 19 июня.

Установлено, что в сентября 2022 года на стройплощадке «Восточный выезд» машинист погрузочно-доставочной машины «МоАЗ» допустил столкновение с технологической тележкой. Находившиеся в ней трое рабочих упали с высоты около 7 м на бетонную поверхность.

От полученных травм один работник скончался. Двум другим был причинен тяжкий и легкий вред здоровью, пишет «МедиаКорСеть».

Советский районный суд Уфы признал машиниста виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека»). Ему назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Отмечается, что сам подсудимый свою вину не признал. Приговор в законную силу пока не вступил.

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