Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал свой уход из «Пари НН»

Футболист Денис Глушаков, покинувший «Пари Нижний Новгород», поблагодарил команду и клуб за проведенное вместе время. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщила пресс-служба «Пари НН» в своем Telegram-канале.

«Благодарю товарищей по команде за время, что удалось провести вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, игрокам и болельщикам процветания, удачи и успехов», — говорится в сообщении Глушакова.

Клуб, в свою очередь, тоже поблагодарил Глушакова за время, которое он был частью команды, и за создание душевной атмосферы за пределами футбольного поля.

В составе «Пари НН» в весенней части сезона Денис Глушаков сыграл в девяти матчах и забил один мяч.

Ранее, 2 июня, «Зенит» обыграл сборную России в финальном матче Кубка БРИКС среди юношеских команд. Встреча прошла в бразильском городе Гуарульюс и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник Данил Лукиян. Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня, в турнире принимали участие восемь команд, за которые выступали юноши до 17 лет.