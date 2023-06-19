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В МГУ усомнились в необходимости принятия Бангладеш в БРИКС

Политолог Фененко: Бангладеш ориентирована на США, ее вступление в БРИКС может «размыть» ядро организации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в понедельник, 19 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал заявку Бангладеш на вступление в БРИКС.

По словам специалиста, к расширению организации стоит относиться осторожно.

«Дело в том, что как только в 2013 году американцы начали понимать, что БРИКС — это серьезно, они стали внедрять туда свои государства. Основная цель США — внедрить туда как можно больше своих союзников для того, чтобы размыть решения организации», — подчеркнул политолог.

Фененко выразил мнение, что Вашингтону хотелось бы видеть в составе БРИКС больше стран, которые будут блокировать наиболее антиамериканские заявления РФ и Китая, а также США намерены получить доступ к «кухне» организации.

«Бангладеш традиционно была на США, поэтому здесь, мне кажется, нужно подумать, не размоет ли это ядро БРИКС», — заключил политолог.

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О том, что Бангладеш подала заявку на вступление в БРИКС, стало известно ранее в этот день. В настоящее время страна входит в число «друзей БРИКС».

17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целый ряд стран заявил о намерении вступить в БРИКС, и эта тема расширения участников объединения будет в повестке саммита в августе.

Он отметил, что сейчас есть нюансы в подходах, какой лучше формат для расширения принять и стоит ли его принимать. Однако он подчеркнул, что тема точно будет выдвинута на обсуждении.

Ранее, 15 июня, Песков отметил, что в настоящее время существует большая международная мода на объединение БРИКС. По его словам, в повестке саммита БРИКС, который пройдет 22–24 августа, будет обсуждаться желание 15 стран присоединиться к организации.

14 июня стало известно, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС. Посол России в Каире Георгий Борисенко отметил, что Египет проявляет большое желание к развитию торговли и других видов экономической кооперации с Москвой. Кроме того, кандидатами на вступление также являются Алжир, Аргентина и Иран.

В тот же день посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука сказал «Известиям», что страна направила приглашение на саммит БРИКС президенту РФ Владимиру Путину и он его принял.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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