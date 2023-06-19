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Москвичка получила ожог глаз на процедуре наращивания ресниц

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Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
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Жительница Москвы получила химический ожог глаз на процедуре по наращиванию ресниц. Об этом 19 июня рассказал источник «Известий».

По его словам, 23-летняя девушка 16 июня обратилась к мастеру в салон, расположенный на улице 9 Мая в Химках. После процедуры пострадавшая обратилась к медикам.

Врачи диагностировали ей химический ожог конъюктивы обоих глаз первой степени. Для лечения органа зрения пациентке назначили лечение.

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В начале июня медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова рассказала, что при домашнем косметическом уходе не рекомендуется использовать травы с активными эфирными компонентами и витамины в неограниченном количестве.

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