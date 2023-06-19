Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» с 26 июня повысит цены на 5–8% в своих кафе, сообщает ТАСС 19 июня со ссылкой на пресс-службу компании.



Отмечается, что стоимость повысится в связи с ростом себестоимости продукции. «В то же время во «Вкусно — и точке» сохранятся более низкие цены, чем у конкурентов», — отметили в пресс-службе.

В России заведения, ранее называвшиеся McDonald's, возобновили работу после простоя 12 июня 2022 года под названием «Вкусно — и точка». Спустя несколько месяцев сеть предприятий быстрого питания повысила цены на несколько позиций в категории «бургеры».

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.