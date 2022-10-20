«Вкусно — и точка» повысила цены на несколько бургеров
Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемник McDonald's в России) с 20 октября повысила цены на несколько позиций в категории «бургеры», сообщили «Известиям» в пресс-службе компании.
«Вкусно — и точка» стремится удерживать максимально доступные цены на всё меню в предприятиях сети. Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов», — уточнили в пресс-службе.
При этом в сети заявили, что, несмотря на изменения, стоимость сандвичей остается ниже, чем у конкурентов.
20 сентября генеральный директор сети Олег Пароев рассказал, что предприятия пока не могут вернуть в меню детский набор «Хэппи Мил» из-за сложностей с поставками игрушек.
В середине сентября Пароев сообщил, что «Вкусно — и точка» начнет выпускать продукцию в брендированной упаковке с ноября.
«Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в РФ 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору, который работает с сетью ресторанов почти 10 лет.