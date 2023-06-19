Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
Общество
На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного
Мир
Германия допустила участие украинских военных в подрыве аммиакопровода
Мир
Сербия заявила о намерении наладить сотрудничество с РФ по линии фармы
Экономика
Членство РФ в системе «Зеленая карта» может быть приостановлено 30 июня
Мир
Reuters узнало о допущении Вашингтоном разрыва научного соглашения с КНР
Происшествия
В Севастополе после пожара в гаражах обнаружили два тела
Общество
В Северной Осетии предупредили о риске подтопления электроподстанции
Мир
На Украине предложили гасить госдолг арестованными активами России
Общество
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка на батуте
Спорт
ФК «Балтика» объявила о переходе защитника «Зандхаузена» Александра Жирова
Общество
В Ингушетии начал снижаться уровень воды
Спорт
Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
Сюжет:

На Первомай-2024 россияне будут отдыхать четыре дня подряд вместо одного

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году, об этом «Известиям» на ПМЭФ-2023 сообщил глава ведомства Антон Котяков. Планируется сделать перенос таким образом, чтобы на Первомай россияне отдыхали четыре дня вместо одного 1 мая, которое выпадает на среду. При этом новогодние каникулы не пострадают. Они будут полноценными с выходом на работу 8 января.

Вертел перемен: как отразится на здоровье избыток шашлыка
Эксперты рассказали, чем лучше запивать жареное мясо

Ежегодно в середине лета Минтруд публикует проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год с учетом переносов. Обычно это делается для того, чтобы не дробить рабочую неделю и по возможности удлинить праздничные дни. Следующий год не исключение.

Как рассказал «Известиям, Антон Котяков, совершенно точно в 2024-м на 23 февраля и 8 марта придется по три выходных дня. Дело в том, что оба праздника выпадают на пятницу. Также на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января, сказал глава Минтруда.

«А на майские будет два периода — на 1 мая и 9 мая. Причем в этом году 1 мая выпадает на среду», — отметил Котяков.

Поэтому, если бы не было переносов, то празднование Первомая ограничилось одним днем в середине недели. Но в Минтруде, как отметил Котяков, «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

Подготовленным ведомством проектом предусматривается, что два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу двух выходных — одного с 27 апреля (суббота), а второй день планируется позаимствовать у ноябрьских праздников, уточнили в Минтруде.

Таким образом, на Первомай мы будем отдыхать четыре дня подряд, начнем 28 апреля, а на работу выйдем 2 мая. Правда, предшествующая неделя будет шестидневной.

По словам главы Минтруда, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо. Сейчас пытаемся это сделать», — сказал министр.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выходные резервы: на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня вместо одного

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023