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Шойгу вручил госнаграды лечащимся в госпитале военным

Минобороны: Шойгу вручил лечащимся в госпитале Вишневского военным ордена Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова
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Фото: Министерство обороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества, а также медали «За Отвагу» и Суворова военным, которые находятся на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий — Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А. Вишневского. Об этом 18 июня сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Шойгу отметил достойное выполнение воинского долга каждым из солдат. Он поблагодарил бойцов за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Во время визита в госпиталь, который был приурочен ко дню медицинского работника, министр обороны отметил роль врачей и медсестер в оказании медицинской помощи раненным в ходе специальной военной операции.

«Ваши заслуги невозможно переоценить! Желаю вам мужества, терпения, крепкого здоровья и успехов в самой благородной службе — защите жизни и здоровья наших военнослужащих»,— отметил он.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации более 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала получили боевой опыт. При этом, более 4,5 тыс. военных медиков были награждены за мужество и героизм, проявленные при спасении жизней военнослужащих.

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Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко 27 мая также сообщил, что к наградам представят бригаду медиков, машина которых попала под артобстрел Вооруженных сил Украины в городе Алешки Херсонской области. Во время инцидента никто не пострадал. При этом медики сами смогли потушить загоревшуюся машину.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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