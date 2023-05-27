Бригада скорой помощи попала под артобстрел ВСУ в Херсонской области

В городе Алешки Херсонской области бригада скорой помощи, приехавшая на вызов, попала под артобстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 мая сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем в Алешках под артобстрел попала бригада скорой помощи, которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале пос. Казачьи Лагери», — пишет Алексеенко.

Во время инцидента никто не пострадал: по словам властей, врачи смогли спастись, укрывшись в подвале. При этом машину скорой помощи изрешетило осколками, она загорелась.

«Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину», — описывает события Алексеенко.

Он поблагодарил врачей за героизм и заявил, что их представят к наградам, а машину восстановят.

В этот день военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе в Херсонской области. Там пять населенных пунктов, из которых три находятся на узком участке земли между Черным морем и Днепровским лиманом. Там не осталось ни одного целого дома.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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