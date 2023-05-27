Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
Мир
Пожар вспыхнул около «Аллеи славы» в Голливуде
Мир
Байден «чрезвычайно негативно» оценил ядерное оружие в Белоруссии
Наука и техника
Первый спутник серии «Кондор-ФКА» выведен на орбиту
Мир
Посольство РФ в Сербии осудило агрессивные действия властей Косово
Армия
ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на авдеевском направлении
Происшествия
Глава СБУ Малюк подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста
Наука и техника
«Союз-2.1а» со спутником «Кондор-ФКА» стартовал с космодрома Восточный
Мир
Армия Судана конфисковала предназначенную для спецназа партию оружия
Мир
В Турции заявили о поддержке мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Мир
МИД Италии выступил за поддержку любых инициатив для мира на Украине
Мир
Шольц пообещал защиту странам Прибалтики в случае военного нападения на них
Сюжет:

Военкор «Известий» показал обстановку на Кинбурнской косе

Военкор «Известий» показал, как ВС РФ защищают жителей поселков Кинбурнской косы
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе в Херсонской области.

По его словам, в поселке Старая Сбурьевка находился магазин «Шоколад», в котором отоваривались местные жители. Он закрылся после того, как в здание прилетел украинский снаряд.

Тимашев отметил, что украинские боевики прекрасно знали, что били по магазину, поскольку это место было популярным, здесь часто собирались местные жители. Противоположный берег Днепра видно прямо за магазином.

Кроме того, в после повреждены жилые дома в результате обстрелов. Начиная с весны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.

«Обстрелы каждый день, ночью, днем, зимой, летом… Не важно. Сейчас особенно усиленно», — рассказал замполит батальона с позывным «Кум».

На Кинбурнской косе пять населенных пунктов, из которых три находятся на узком участке земли между Черным морем и Днепровским лиманом. Там не осталось ни одного целого дома.

Корреспондент показал поселок Геройское, из которого многие жители уехали на юг Херсонской области. Тем, кто решил остаться, российские военнослужащие оказывают помощь.

По словам замполита батальона «Кума», сейчас все жизненно важные товары, включая медикаменты, хлеб, воду, привозят военные.

Украинские военнослужащие обстреляли в Геройском фельдшерский пункт, аптеку и даже детский сад. Тимашев предположил по характеру разрушений, что ВСУ вели обстрел натовскими снарядами калибра 155 мм. Крышу фельдшерского пункта сдуло от удара, стены выдержали, однако сильно повреждены.

Поселок Геройское постоянно находится под обстрелами и обороняется ВС России при постоянных попытках высадки украинских диверсантов.

Четверо храбрых: как специальная программа ускорит развитие новых регионов России
Важнейшим условием эффективности остается безопасность на территориях новых субъектов РФ

Ранее, 26 мая, в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Предположительно, речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

Тогда же мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет.

В тот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ ночью обстреляли Васильевку в Запорожской области. По его словам, погибших нет. Данные о разрушениях уточняются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023