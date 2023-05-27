Военный корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал обстановку на Кинбурнской косе в Херсонской области.

По его словам, в поселке Старая Сбурьевка находился магазин «Шоколад», в котором отоваривались местные жители. Он закрылся после того, как в здание прилетел украинский снаряд.



Тимашев отметил, что украинские боевики прекрасно знали, что били по магазину, поскольку это место было популярным, здесь часто собирались местные жители. Противоположный берег Днепра видно прямо за магазином.



Кроме того, в после повреждены жилые дома в результате обстрелов. Начиная с весны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили артиллерийские удары по всей линии соприкосновения.



«Обстрелы каждый день, ночью, днем, зимой, летом… Не важно. Сейчас особенно усиленно», — рассказал замполит батальона с позывным «Кум».



На Кинбурнской косе пять населенных пунктов, из которых три находятся на узком участке земли между Черным морем и Днепровским лиманом. Там не осталось ни одного целого дома.

Корреспондент показал поселок Геройское, из которого многие жители уехали на юг Херсонской области. Тем, кто решил остаться, российские военнослужащие оказывают помощь.



По словам замполита батальона «Кума», сейчас все жизненно важные товары, включая медикаменты, хлеб, воду, привозят военные.



Украинские военнослужащие обстреляли в Геройском фельдшерский пункт, аптеку и даже детский сад. Тимашев предположил по характеру разрушений, что ВСУ вели обстрел натовскими снарядами калибра 155 мм. Крышу фельдшерского пункта сдуло от удара, стены выдержали, однако сильно повреждены.



Поселок Геройское постоянно находится под обстрелами и обороняется ВС России при постоянных попытках высадки украинских диверсантов.

Ранее, 26 мая, в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Предположительно, речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.



Тогда же мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет.



В тот же день глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ ночью обстреляли Васильевку в Запорожской области. По его словам, погибших нет. Данные о разрушениях уточняются.



Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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