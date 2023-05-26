Мэр Мариуполя заявил об отсутствии жертв после удара ВСУ

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мариуполю жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет. Об этом 26 мая сообщил мэр города Олег Моргун.

«Сегодня вечером ВФУ обстреляли Мариуполь. В направлении города были выпущены две дальнобойные ракеты. На место выехали оперативные службы. К счастью, по предварительным данным, жертв, пострадавших и разрушений городской инфраструктуры нет», — написал он в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей Мариуполя сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

Ранее в этот день в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что украинские войска выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя. Предположительно, речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые ВСУ получили в качестве военной помощи от Великобритании.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».