Украинские боевики выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты

Украинские войска вечером в пятницу, 26 мая, выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удар был нанесен в 20:10 с северо-западного направления.

В разговоре с ТАСС собеседник уточнил, что речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в качестве военной помощи от Великобритании.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

20 мая британские ракеты Storm Shadow упали возле старого аэродрома Мариуполя. Врио главы республики Денис Пушилин связал обстрел с датой. Он отметил, что 20 мая сдались в плен последние боевики неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в России). Пушилин подчеркнул, что это знаковая дата для Мариуполя, что воспринимается болезненно Украиной.

Говоря о возможности перехвата дальнобойных ракет, глава ДНР рассказал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) довольно быстро обновляет свои характеристики и находит методы противодействия обстрелам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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