Реклама
Прямой эфир
Туризм
Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
Общество
В России с 1 июня возобновится прием заявлений на биометрические загранпаспорта
Политика
Путин сообщил об обсуждении возможности безвизового режима с рядом стран
Происшествия
Очевидцы сообщили о не менее трех взрывах в Донецке
Мир
МИД РФ возложил на Швецию ответственность за закрытие консульств
Экономика
Путин указал на активное освоение российским бизнесом освободившихся ниш
Мир
В Париже запретят одноразовый пластик на период Олимпийских игр
Политика
В Совфеде указали на рост признания мировым сообществом новых территорий России
Происшествия
ВСУ обстреляли сельхозпредприятие в Запорожской области
Мир
Лавров выразил признательность Китаю за взвешенную позицию по Украине
Экономика
Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления
Мир
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии к востоку от Токио
Сюжет:

Украинские боевики выпустили по Мариуполю две дальнобойные ракеты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские войска вечером в пятницу, 26 мая, выпустили две дальнобойные ракеты в направлении Мариуполя, сообщили в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР).

Согласно данным, размещенным в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), удар был нанесен в 20:10 с северо-западного направления.

В разговоре с ТАСС собеседник уточнил, что речь идет о ракетах большой дальности Storm Shadow, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили в качестве военной помощи от Великобритании.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Небесный сход: ПВО России впервые сбила британскую ракету Storm Shadow
Вооруженные силы РФ оказались готовы к активизации украинской авиации, считают эксперты

20 мая британские ракеты Storm Shadow упали возле старого аэродрома Мариуполя. Врио главы республики Денис Пушилин связал обстрел с датой. Он отметил, что 20 мая сдались в плен последние боевики неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в России). Пушилин подчеркнул, что это знаковая дата для Мариуполя, что воспринимается болезненно Украиной.

Говоря о возможности перехвата дальнобойных ракет, глава ДНР рассказал, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) довольно быстро обновляет свои характеристики и находит методы противодействия обстрелам.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023