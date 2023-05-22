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Запущенные ВСУ по Мариуполю ракеты Storm Shadow упали в районе бывшего аэродрома

Пушилин: запущенные ВСУ по Мариуполю ракеты Storm Shadow упали у бывшего аэродрома
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Фото: РИА Новости
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Британские ракеты Storm Shadow, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мариуполь, упали в районе бывшего аэродрома. Об этом 22 мая сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ракеты [упали] практически в поле — у старого аэродрома. Что было целью, не совсем понятно», — сообщил он телеканалу «Россия 24».

Он также добавил, что в ДНР данный обстрел связывают с датой 20 мая.

«Это знаковая дата для Мариуполя. В этот день последние азовцы (боевики неонацистской группировки «Азов», которая признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) сдались в плен. <...> Конечно, Украиной это воспринимается болезненно», — отметил Пушилин.

Говоря о возможности перехвата дальнобойных ракет, Пушилин отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) довольно быстро обновляет свои характеристики и находит методы противодействия обстрелам.

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До этого, 20 мая, представитель силовых структур ДНР сообщал, что ВСУ ударили по Мариуполю, предположительно, ракетами Storm Shadow. Пострадавших не было.

В тот же день официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО в течение суток перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow. Также, по его словам, была перехвачена управляемая авиационная бомба производства США GBU-32.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что поставка Киеву ракет Storm Shadow абсолютно противоречит международным нормам в сфере вооружений, в частности по экспорту оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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