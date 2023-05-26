Рогов сообщил об обстреле Васильевки в Запорожской области со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ночью обстреляли Васильевку в Запорожской области. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Этой ночью нацисты ударили по городу из артиллерии. Прилеты были по административному зданию, центральной аллее и торговым киоскам», — написал он в Telegram-канале.
Рогов добавил, что, предварительно, погибших нет. Данные о разрушениях уточняются.
Он уточнил, что взрывы, которые слышны в некоторых районах и в пригороде, являются работой систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины.
Ранее, 21 мая, источник «Известий» сообщил, что в городе Пологи Запорожской области разрушен жилой дом после украинского обстрела, под завалами оказались люди. На месте разрушения работали спасатели МЧС. Из-под завалов извлечены все находившиеся в доме в момент взрыва жильцы, жертв нет.
Украинские боевики также обстреляли Пологи вечером 20 мая. Прилеты зафиксировали на заводе «Минерал» и электроподстанции. В результате город и Пологовский район были частично обесточены.
До этого, 19 мая, украинские боевики обстреляли еще два населенных пункта Запорожской области — села Раздол и Новомихайловка. Один человек погиб.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.