Город Пологи Запорожской области частично обесточен из-за массированного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 20 мая, сообщили в оперативных службах.

Украинские боевики нанесли артиллерийский удар около 17:00. Прилеты зафиксировали на заводе «Минерал» и электроподстанции.

«В результате частично обесточены город Пологи и Пологовский район. МЧС ликвидирует пожар», — сказал он.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

За последние сутки украинские боевики обстреляли еще два населенных пункта Запорожской области — села Раздол и Новомихайловка. Один человек погиб.

Два взрыва позднее прогремели в Токмаке.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.