Рогов сообщил о двух взрывах в Токмаке Запорожской области
Два взрыва прогремели в Токмаке Запорожской области. Об этом 20 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Токмаке громко. В городе были слышны два взрыва», — написал он.
Подробности устанавливаются.
За последние сутки украинские боевики обстреляли еще два населенных пункта Запорожской области — села Раздол и Новомихайловка. Один человек погиб.
Накануне вечером Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Новомихайловку Черниговского района. Три ракеты попали в Дом культуры, пострадавших не было.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.