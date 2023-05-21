Жилой дом в городе Пологи Запорожской области разрушен после обстрела ВСУ

В городе Пологи Запорожской области разрушен жилой дом после украинского обстрела, под завалами оказались люди. Об этом 21 мая сообщил источник в оперативных службах «Известиям».

На месте разрушения работаю спасатели МЧС. В настоящий момент из-под завалов извлечены все находившиеся в доме в момент взрыва жильцы. Обошлось без жертв.

Уточняется, что при обстреле города Пологи серьезно повреждены один многоквартирный и два частных жилых дома на улицах Школьная и Магистральная.

Город также был обстрелян накануне вечером. Прилеты зафиксировали на заводе «Минерал» и электроподстанции. В результате без электричества частично остались город Пологи и Пологовский район.

Ранее в воскресенье украинские боевики повторно обстреляли город Токмак. При обстреле погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, повреждения получили два трансформатора в РЭС, электроподстанция у школы и здание кафе.

До этого, 19 мая, украинские боевики обстреляли еще два населенных пункта Запорожской области — села Раздол и Новомихайловка. Один человек погиб.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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