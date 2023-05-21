Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер каскадер и постановщик трюков Олег Василюк
Общество
Источник заявил о причастности спецслужб США к сожжению Корана в Волгограде
Мир
Байден заявил, что не гарантирует избежания дефолта в США
Мир
Байден рассказал о планах по обучению летчиков ВСУ работе на F-16
Общество
Два первых уголовных дела боевиков «Азова» рассмотрят в суде РФ
Происшествия
Токмак Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои рейсы
Мир
Активисты проводят акцию против политики Санду у въезда в Кишинев
Политика
В ГД рассмотрят запрет на проезд польских фур через Россию
Происшествия
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow
Мир
Великобритания начнет подготовку украинских пилотов летом 2023 года
Мир
Премьер Японии призвал G7 «прислушиваться к партнерам»
Мир
Власти Украины запланировали повышение тарифов на электроэнергию в два раза
Сюжет:

Жилой дом в городе Пологи Запорожской области разрушен после обстрела ВСУ

В городе Пологи Запорожской области разрушен жилой дом после обстрела ВСУ, под завалами находятся люди
0
Фото: оперативные службы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Пологи Запорожской области разрушен жилой дом после украинского обстрела, под завалами оказались люди. Об этом 21 мая сообщил источник в оперативных службах «Известиям».

На месте разрушения работаю спасатели МЧС. В настоящий момент из-под завалов извлечены все находившиеся в доме в момент взрыва жильцы. Обошлось без жертв.

Район и значение: двухдневные атаки ВФУ под Артемовском отбиты
Противнику не удалось нащупать слабые места в российской обороне, отмечают эксперты

Уточняется, что при обстреле города Пологи серьезно повреждены один многоквартирный и два частных жилых дома на улицах Школьная и Магистральная.

Город также был обстрелян накануне вечером. Прилеты зафиксировали на заводе «Минерал» и электроподстанции. В результате без электричества частично остались город Пологи и Пологовский район.

Ранее в воскресенье украинские боевики повторно обстреляли город Токмак. При обстреле погиб один мирный житель, ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, повреждения получили два трансформатора в РЭС, электроподстанция у школы и здание кафе.

До этого, 19 мая, украинские боевики обстреляли еще два населенных пункта Запорожской области — села Раздол и Новомихайловка. Один человек погиб.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023