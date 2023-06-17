Сербский ФК «Спартак» объявил о назначении Кержакова главным тренером

Александр Кержаков назначен главным тренером сербского «Спартака». Контракт подписан на один сезон с возможностью продления еще на год. На новом посту бывший футболист сборной России сменил Милана Милановича, передает телеканал «Известия». В прошлом сезоне ФК из города Суботица занял 10-е место в таблице чемпионата Сербии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.