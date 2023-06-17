Житель Челябинска убил малолетнюю дочь
В Челябинске мужчина убил малолетнюю дочь, об этом в субботу, 17 июня, рассказал «Известиям» осведомленный источник.
По его словам, 41-летний мужчина набросился на девятилетнюю девочку с ножом. Ребенок получил смертельные ранения и скончался.
Как уточнил источник, после убийства дочери челябинец попытался покончить с собой, но его спасли медики.
В настоящее время мужчина госпитализирован, врачи наблюдают за состоянием пациента.
Соседи рассказали правоохранителям, что не замечали за ним агрессии, однако назвали его странным и нелюдимым.
Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее, 13 июня, житель подмосковного Павловского Посада в магазине строительных материалов убил жену. Пострадавшая скончалась на месте нападения от полученных ножевых ран. Подозреваемого задержали, он арестован.