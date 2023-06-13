Житель Подмосковья в магазине зарезал бывшую жену из ревности

Житель подмосковного Павловского Посада нанес 15 ударов ножом бывшей супруге из ревности. Семейный конфликт произошел утром 11 июня в магазине строительных материалов, где женщина работала продавщицей.

За два месяца до трагедии она ушла от 39-летнего супруга, поскольку тот обвинял ее в изменах и постоянно избивал. Однако и после ухода подозреваемый продолжил ее преследовать.

Во вторник в ходе очередного приступа ревности злоумышленник позвонил директору магазина, чтобы узнать, работает ли его жена в эту смену.

«Спустя несколько часов управляющий услышал крики и шум в торговом зале. Он поспешил туда и увидел изрезанное тело женщины на полу. Преступник поспешил сбежать и распылил в сторону директора перцовый баллончик», — рассказал источник «Известий».

От полученных ранений 33-летняя женщина скончалась на месте. На теле обнаружили 15 колото-резанных ран в области шеи и спины, а также порезы на обеих руках и грудной клетке.

После совершения преступления ревнивец попытался скрыться на автомобиле. Впоследствии его задержали сотрудники Росгвардии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что супруги растили вместе двоих детей девяти и 12 лет.

В сентябре прошлого года в Москве мужчина из ревности зарезал мужа своей бывшей возлюбленной. Тело погибшего обнаружили на Люблинской улице. За несколько дней до этого погибший успел написать заявление в полицию, в котором рассказал об угрозах в свой адрес.