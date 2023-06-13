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Житель Подмосковья в магазине зарезал бывшую жену из ревности

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Фото: СК РФ
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Житель подмосковного Павловского Посада нанес 15 ударов ножом бывшей супруге из ревности. Семейный конфликт произошел утром 11 июня в магазине строительных материалов, где женщина работала продавщицей.

За два месяца до трагедии она ушла от 39-летнего супруга, поскольку тот обвинял ее в изменах и постоянно избивал. Однако и после ухода подозреваемый продолжил ее преследовать.

Во вторник в ходе очередного приступа ревности злоумышленник позвонил директору магазина, чтобы узнать, работает ли его жена в эту смену.

«Спустя несколько часов управляющий услышал крики и шум в торговом зале. Он поспешил туда и увидел изрезанное тело женщины на полу. Преступник поспешил сбежать и распылил в сторону директора перцовый баллончик», — рассказал источник «Известий».

От полученных ранений 33-летняя женщина скончалась на месте. На теле обнаружили 15 колото-резанных ран в области шеи и спины, а также порезы на обеих руках и грудной клетке.

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После совершения преступления ревнивец попытался скрыться на автомобиле. Впоследствии его задержали сотрудники Росгвардии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Известно, что супруги растили вместе двоих детей девяти и 12 лет.

В сентябре прошлого года в Москве мужчина из ревности зарезал мужа своей бывшей возлюбленной. Тело погибшего обнаружили на Люблинской улице. За несколько дней до этого погибший успел написать заявление в полицию, в котором рассказал об угрозах в свой адрес.

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