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Американские эксперты предрекли желание Украины вернуться к переговорам с РФ

CNN: эксперты из США заявили, что после завершения контрнаступления Киев вернется к переговорам с РФ
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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После завершения контрнаступления Украина может пересмотреть свои взгляды на урегулирование конфликта с Россией путем переговоров. Таким мнением с CNN поделились эксперты Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас и Чарльз Купчан в субботу, 17 июня.

По их мнению, Киев может, наоборот, «с энтузиазмом отнестись» к прекращению конфликта мирным путем. Такое решение может быть принято украинской стороной на фоне неудач на поле боя, а также ограничений в своей живой силе и западной поддержке.

«Даже если Запад усилит свою военную помощь, Украина всё равно не сможет победить российские силы», — считают эксперты.

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»
Врио главы ДНР Денис Пушилин — о ситуации в зоне СВО и подготовке к выборам в Донбассе

Ранее, 16 июня, депутат Госдумы Алексей Веллер заявил, что Запад хочет иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта. Таким образом он прокомментировал слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано о том, что ЕС не поддержит мирную инициативу африканских стран по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.

В тот же день врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что переговоры с Украиной сегодня нецелесообразны из-за их потери своей субъектности. Он считает, что Запад мог предотвратить конфликт, но лишь затянул время ради подготовки его более активной фазы.

13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе встречи в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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