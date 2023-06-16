В ГД заявили о желании Запада иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта
Запад хочет иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта. Об этом 16 июня заявил депутат Госдумы Алексей Веллер.
Таким образом он прокомментировал слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петера Стано о том, что ЕС не поддержит мирную инициативу африканских стран по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.
«Своим заявлением еврочиновник в очередной раз подчеркивает, что Европа и США хотят иметь эксклюзив на решение проблемы, которая сегодня развивается на юго-востоке Украины, отметая, как китайский план, так и африканский план. Еврочиновники подталкивают Украину к продолжению боевых действий. Как известно, Запад стремится к <продолжению конфликта> до последнего украинца. Это заявление в очередной раз демонстрирует подобные отношения», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».
Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. До этого, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.
5 июня в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.
Президент России Владимир Путин примет делегацию государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их предложения 17 июня.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.