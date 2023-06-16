Запад хочет иметь эксклюзив на разрешение украинского конфликта. Об этом 16 июня заявил депутат Госдумы Алексей Веллер.

Таким образом он прокомментировал слова представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петера Стано о том, что ЕС не поддержит мирную инициативу африканских стран по Украине, если она будет предполагать заморозку конфликта.

«Своим заявлением еврочиновник в очередной раз подчеркивает, что Европа и США хотят иметь эксклюзив на решение проблемы, которая сегодня развивается на юго-востоке Украины, отметая, как китайский план, так и африканский план. Еврочиновники подталкивают Украину к продолжению боевых действий. Как известно, Запад стремится к <продолжению конфликта> до последнего украинца. Это заявление в очередной раз демонстрирует подобные отношения», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. До этого, 16 мая, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

5 июня в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.

Президент России Владимир Путин примет делегацию государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их предложения 17 июня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.