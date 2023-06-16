В ЕС могут не поддержать инициативу Африки по урегулированию конфликта на Украине
Евросоюз (ЕС) не будет поддерживать инициативу африканских лидеров по Украине, если там будет содержаться предложение заморозить конфликт. Об этом 16 июня заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
Он отметил, что европейские страны приветствуют все конструктивные инициативы, которые могут привести к миру, однако не в том случае, если речь идет о том, что Украина должна признать существующие реалии.
«Мы хотим мира, который восстановит права украинцев, их суверенитет и территории. Если кто-то может убедить Россию покинуть Украину, то мы, несомненно, поддержим это. Однако если речь идет о прекращении огня и фиксировании существующих позиций, то это не мир. Таковая наша позиция», — заявил Стано на брифинге в Брюсселе.
Ранее, 15 июня, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что считает важной инициативу стран Африки по урегулированию конфликта на Украине. С условиями инициативы Гутерриша ознакомил президент ЮАР Сирил Рамафоса.
Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. До этого, 16 мая, Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.
5 июня в ЮАР состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.
Президент России Владимир Путин примет делегацию государств Африки в Санкт-Петербурге для обсуждения их предложения 17 июня.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.