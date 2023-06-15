Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш считает важной инициативу стран Африки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в четверг, 15 июня, на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале всемирной организации.

С условиями инициативы Гутерриша ознакомил президент ЮАР Сирил Рамафоса.

«Я всегда поддерживаю это. Не мне определять, что они (страны Африки. — Ред.) достигнут. Я считаю эту инициативу важной, основанной на взглядах ряда стран», — сказал генсек ООН.

Шесть африканских стран готовы принять активное участие в посредничестве между Россией и Украиной. Так, 19 мая, посол Египта в Москве Назих Нагари отметил, что действующий конфликт влияет на стабильность не только Европы, но и Африки. А 16 мая Рамафоса сообщил, что Москва и Киев дали согласие на прием миссии африканских лидеров.

В ЮАР 5 июня состоялась встреча Рамафосы с главами Египта, Сенегала, Уганды, Замбии и Коморских Островов, по результатам которой лидеры африканских стран подтвердили свою готовность посетить Москву и Киев в рамках мирной инициативы в середине июня.

17 июня президент России Владимир Путин примет в Санкт-Петербурге делегацию государств Африки для обсуждения их инициативы по мирному урегулированию украинского конфликта.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса от стран Африки и Латинской Америки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.