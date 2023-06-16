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Глава ДНР назвал переговоры с Украиной нецелесообразными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переговоры с Украиной сегодня нецелесообразны из-за их потери своей субъектности. Об этом в интервью «Известиям» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Они [переговоры] нецелесообразны ввиду недееспособности Украины. С ней не о чем разговаривать. Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне — это первое. И второе: страны, которые выступали гарантами Минских соглашений, нивелировали то доверие, которое было им оказано. Я говорю о заявлениях, уже постфактум, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда», — добавил он.

Денис Пушилин считает, что Запад мог предотвратить конфликт, но лишь затянул время ради подготовки его более активной фазы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»

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