Переговоры с Украиной сегодня нецелесообразны из-за их потери своей субъектности. Об этом в интервью «Известиям» заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Они [переговоры] нецелесообразны ввиду недееспособности Украины. С ней не о чем разговаривать. Украина потеряла свою субъектность, и она управляется извне — это первое. И второе: страны, которые выступали гарантами Минских соглашений, нивелировали то доверие, которое было им оказано. Я говорю о заявлениях, уже постфактум, бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда», — добавил он.

Денис Пушилин считает, что Запад мог предотвратить конфликт, но лишь затянул время ради подготовки его более активной фазы.

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«Переговоры нецелесообразны ввиду недееспособности Украины»