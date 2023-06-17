Путин принял участие в церемонии подъема флагов на берегу Финского залива

Президент России Владимир Путин с борта яхты «Охта» наблюдал за поднятием в Санкт-Петербурге флагов России, СССР и Российской империи. Об этом сообщается 17 июня.

Известно, что торжественная церемония поднятия флагов состоялась в Парке 300-летия Петербурга близ «Лахта Центра».

Эти три флагштока являются самыми высокими флагштоками в мире (179,5 м), построенными на воде. Каждый флаг весит почти 0,5 т. Они возведены в акватории Финского залива компанией «Газпром». При этом поднятие флагов приурочено к датам учреждения каждого из них — 165 лет флагу Российской империи, 100 лет флагу СССР и 330 лет триколору.

Кроме того, «Газпром» планирует в рамках своего проекта по благоустройству береговой линии парка построить базу для водных видов спорта, оборудовать пляж, спортплощадки и прогулочные дорожки, а также установить гидротехнические сооружения, которые бы защитили береговую линию от размывания. Уточняется, что проект планируется завершить к 2025 году.

Путин находится в Санкт-Петербурге по случаю проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 14 по 17 июня.

Ранее, 12 июня, самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае — окрасили в цвета российского флага по случаю празднования Дня России. Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 м. Башню традиционно подсвечивают по случаю праздников и других событий.