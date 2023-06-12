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Самое высокое здание мира окрасили в цвета российского флага

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Фото: twitter.com
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Самое высокое здание в мире — небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасили в цвета российского флага по случаю празднования Дня России 12 июня.

«Искренне желаем ему (русскому народу. — Ред.) счастья», — сказано в сообщении администрации башни в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Высота «Бурдж-Халифа» составляет 828 м. Башню традиционно подсвечивают по случаю праздников и других событий.

Ранее в этот день президент Владимир Путин поздравил граждан с Днем России, отметив, что этот праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, а также утверждает единство многонационального народа.

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России.

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