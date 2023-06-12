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Путин поздравил россиян с Днем России

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Президент Владимир Путин 12 июня поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что этот праздник утверждает единство многонационального народа.

«Дорогие друзья, коллеги, поздравляю всех с праздником, с Днем России. Этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу отечества, утверждает единство нашего многонационального народа, нашу преданность своей стране, теплое душевное отношение к любимой родине», — сказал президент на церемонии вручения государственных наград.

С праздником россиян также поздравили космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. Видеообращение было записано на борту Международной космической станции (МКС).

«Известия» 8 июня сообщили, какие мероприятия пройдут в Москве в День России. Праздничная программа запланирована на ВДНХ, в парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково». Помимо этого, жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Времена и эпохи».

12 июня — День России: история и суть праздника

День России — это праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В этот день проводятся масштабные празднования, выступления, фестивали. В текущем году жители Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик впервые отметят знаменательную дату в составе Российской Федерации.

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