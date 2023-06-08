День России 2023 года в Москве — какие мероприятия пройдут 12 июня

День России — один из важнейших государственных праздников, и Москва отмечает его с особым размахом. Он учрежден в честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР, подписанной 12 июня 1990 года. О том, как москвичи отметят День России 12 июня, читайте в материале «Известий».

День России – 2023 в Москве, ВДНХ

В День России Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) порадует своих гостей интересными мероприятиями.

12 июня в павильоне № 2 «Робостанция» пройдет масштабная выставка российских достижений в области робототехники. Для детей будут организованы мастер-классы по созданию светового меча, вездехода и космолета. Они пройдут под руководством опытных инженеров, а полученные изделия маленькие посетители смогут забрать домой.

В этом же павильоне пройдут лекции и практические занятия по игре в лапту и городки. Их проведут профессиональные спортсмены, в частности член Федерации лапты Мария Горностаева.

12 июня на ВДНХ можно также послушать лекцию «Российский космос. Как производятся ракеты?». Она пройдет в павильоне № 34 «Космонавтика и авиация». Слушатели узнают об основных процессах ракетостроения и перспективных технологиях производства. В качестве спикера выступит бывший специалист по подготовке космонавтов ЦПК имени Гагарина, популяризатор космонавтики, основатель научно-просветительского проекта «Мы верим в космос» Денис Прудник.

В честь Дня России на ВДНХ также выступит рок группа Uma2rman. Вход на концерт свободный, однако чтобы попасть на него, необходимо пройти предварительную регистрацию.

День России – 2023 в Москве, «Зарядье»

В День России в парке «Зарядье» стартует бесплатный образовательный киномарафон «Они сражались за Родину». Программу подготовила сеть кинотеатров «Москино» при поддержке проекта «Кинопередвижники». В нее вошли восемь российских фильмов, снятых с 1934 по 1953 год. Картины объединены общей темой — они посвящены полководцам и военачальникам.

Показы пройдут с 12 по 18 июня. В День России зрителям представят фильмы «Суворов» и «Адмирал Нахимов» режиссера Всеволода Пудовкина. В следующие дни пройдут показы таких картин, как «Александр Невский», «Чапаев», «Адмирал Ушаков», «Котовский», «Александр Пархоменко» и «Щорс».

День России – 2023 в Москве, фестиваль «Времена и эпохи»

С 8 по 12 июня на улицы столицы выйдет исторический фестиваль «Времена и эпохи». Программа осветит 30 важных событий из истории России, в частности Курскую битву, манифест о присоединении Крыма к России и победу князя Владимира под Херсонесом.

Фестиваль пройдет на 41 площадке во всех округах столицы. Среди заявленных мероприятий — реконструкции битв, мастер-классы, экскурсии, квест-игры, тематические ярмарки и многое другое.

День России – 2023 в Москве, фестиваль «Блогеры России» в парке Горького

В День России 12 июня в парке Горького состоится фестиваль «Блогеры России – 2023». Он стартует одновременно в столице, Санкт-Петербурге, Волгограде, Хабаровске и Уфе.

Гости фестиваля смогут встретиться с популярными российскими блогерами, а также поучаствовать в различных проектах и конкурсах. Московское мероприятие посетят Валя Карнавал, The Limba, Ян Дилан, Хабиб и др.

День России – 2023 в Москве, Москонцерт на Пушечной

10 июня в Зеркальном зале Москонцерта на Пушечной состоится патриотический концерт «Мы вместе! Посвящается Дню России». Своими выступлениями публику порадуют народная артистка РФ Надежда Крыгина, Дмитрий Швед, молодежный хор «Звуки времени», певец Александр Гладков, оперный певец Илья Ушуллу и другие российские исполнители.

День России – 2023 в Москве, музей-усадьба «Кусково»

В музее-усадьбе «Кусково» 12 июня в честь Дня России пройдет концерт молодежной филармонии. Преподаватели московской городской объединенной детской школы искусств «Кусково» и колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской исполнят произведения российской музыкальной классики. Вход на мероприятие свободный, но потребуется пройти предварительную регистрацию.