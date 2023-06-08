Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Рождение легенд» 16+

Режиссер: Тимоти Скотт Богарт. В ролях: Джереми Джордан, Уиз Халифа, Джейсон Айзекс, Джейсон Дэруло, Мишель Монахэн, Джей Фэро, Линдси Фонсека, Дэн Фоглер, Пейтон Лист Джеймс Волк.

Фильм «Рождение легенд» рассказывает историю американского звукозаписывающего лейбла Casablanca Records и продюсера Нила Богарта, который открыл миру Шер, Kiss, Донну Саммер и других легендарных исполнителей. Режиссер картины — сын Богарта Тимоти Скотт. А производством занималась студия, снявшая «Волка с Уолл-стрит».

С 8 июня в прокате

«Французские премьеры» 12+ — 18+

Фото: Scope Pictures

КАРО.Арт и Французский институт в России проведут фестиваль «Французские премьеры». В его программу вошли авторские и зрительские фильмы, участники Каннского и Берлинского кинофестивалей. Зрители увидят «Мое преступление» Франсуа Озона, «Актриса» Себастьена Байи, «Дурная кровь» Леоса Каракса и другие картины.

13 июня — 12 июля, Москва, кинотеатр «Октябрь»

Концерты

Открытие летней террасы в «16 тонн» 18+

Фото: t.me/sixteentons_club

Сезон летних террас открыт. По этому случаю клуб «16 тонн» подготовил праздничную программу. Гостей ждет сет от DJ Vincent, клубника и шампанское. Завершится вечер концертом группы «Конец фильма».

8 июня, Москва, клуб «16 тонн»

Яндекс Музыка на Плюс Даче 18+

Фото: vk.com/plusdacha

Музыкальная и образовательная программа будет традиционно проходить на Плюс даче в Парке Горького. 9 июня ее откроет симфонический концерт Slava Marlow — 14 треков в живом исполнении с экспериментальными партиями, которых нет в студийных версиях.

До конца лета на площадке выступят и другие известные артисты. Гостей ждет рэп-пьеса известного режиссера Юрия Квятковского, вечеринки, караоке-вечер. Закроется программа в августе ярким выступлением одного из самых культовых артистов русскоязычной поп-сцены, имя которого пока держится в секрете.

С 9 июня, Москва, Парк Горького

«Созвездие черных легенд», 6+

Фото: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Новый проект Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония». Песни из репертуара Майкла Джексона, Уитни Хьюстон, Тины Тернер и других легендарных музыкантов прозвучат в исполнении участников шоу «Голос» Мари Карне и Арсена Мукенди.

9 июня в 19:00, Москва, Дом музыки (Театральный зал)

«Солисты МГАСО»

Фото: Московский Государственный Академический Симфонический Оркестр

Финальный концерт сезона 2022/2023 Солистов МГАСО. Цикл концертов пользовался большим успехом у аудитории. В финальной программе музыканты представят три основных типа оркестровых инструментов. В программе: Соната для виолончели и фортепиано соль минор, ор.19 Сергея Рахманинова и Трио для кларнета, виолончели и фортепиано ля минор, ор. 114 Иоганнеса Брамса.

11 июня в 15:00, Москва, концертное пространство «Зарядье»

«Песнь Донбасса» 6+

Фото: nicolasceloro.ru

В День России в Музее Победы пройдет благотворительный концерт французского композитора и пианиста Николя Челоро. Зрители услышат фортепианные произведения, посвященные теме освобождения Донбасса. Вход свободный.

12 июня, Москва, Музей Победы

Суперфинал Кубка России 12+

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

11 июня пройдет суперфинал FONBET Кубка России. На стадионе «Лужники» встретятся ФК Краснодар и ПФК ЦСКА.

Болельщиков ждет не только напряженный матч, но и выступление Полины Гагариной и Басты, музыкальный сет диджея и футболиста Руслана Нигматуллина, а также аудиовизуальное шоу, посвященное столетнему юбилею московского спорта. Зрителям покажут представление, которое расскажет о разных истерических событиях — первый розыгрыш Чемпионата СССР по футболу, дебют советской сборной на Олимпийский играх и других.

11 июня, Москва, стадион «Лужники»

Театры

«Скупой» 12+

Фото: театр Et Cetera

Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру спектакля «Скупой» по комедии Ж.-Б. Мольера. Премьера состоялась еще в 1669 году. Новый взгляд на классический текст предложил Леонид Якубович, который исполнит в спектакле главную роль — скупца Гарпагона. Действие разворачивается в Париже в XVII веке.

13 и 14 июня, Москва, театр Et Cetera

«Пеллеас и Мелизанда» 16+

Фото: Мариинский театр

Единственная законченная опера французского композитора Клода Дебюсси, написанная по одноименной пьесе Мориса Метерлинка. По слухам, автору настолько не понравилось, как композитор отнесся к первоисточнику, что тот даже хотел стрелять в него. Исполняется на французском языке. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

13 июня, Мариинский театр, Санкт-Петербург

«Семен Котко» 12+

Фото: Мариинский театр

Произведение Сергея Прокофьева, сочиненное еще в 1939 году. Ставят его в России кране редко. Это первая большая работа композитора, возвращённая в Советский Союз. В центре сюжета – любовь солдата Семена и дочери его батарейного начальника Софии. Действие разворачивается на фоне Гражданской войны.

14 июня, Мариинский театр, Санкт-Петербург

Выставки

«Александр Лабас. Рисунок и акварель из собрания Русского музея» 18+

Фото: Русский музей

Экспозиция посвящена творчеству художника, заметного представителя русского авангарда — Александра Лабаса. На выставке представят 18 акварелей из основных циклов мастера — «Октябрь», «На маневрах», «Москва и Подмосковье в дни войны». Лабас активно участвовал в общественной жизни страны, в 1919-м ушел на фронт художником 3-й Армии Восточного фронта. Многие работы художника вдохновлены событиями, свидетелями которых он был.

С 8 июня по 11 сентября, Санкт-Петербург, Русский музей (корпус Бенуа)

«Смешарики. Искусство быть круглым», 0+

Фото: 3Beep

Побывать в библиотеке Лосяша, примерить модные новинки в гардеробной Нюши, посидеть за рабочим столом Бараша можно будет на выставке, посвященной 20-летию легендарного анимационного проекта. Каждому из героев там будет посвящено отдельное круглое пространство. Кроме того, в зоне «Закулисье» будут впервые представлены редкие эскизы и артефакты, позволяющие проследить все эпохи создания сериала и раскрывающие секреты проекта.

С 8 июня, Москва, Хлебозавод «Бойлерная»

«История одной страсти. Анна Каренина» во МХАТе» 6+

Фото: Музей «Ясная поляна»

Одному из самых известных произведений русской литературы, роману толстого «Анна Каренина», исполняется 150 лет. А в 1937 году спектакль был поставлен в Московском Художественном театре. На выставке будут представлены фотографии актеров, эскизы костюмов и декораций, архивные документы, а также костюмы, исполненные модельером Н. П. Ламановой, которую называют «русской Коко Шанель».

10 июня — 10 августа, музей «Ясная поляна» (Культурный центр «Л. Н. Т.» в Туле)

«Тютчев и Аксаков: в чем сила России?» 12+

Фото: Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева

Выставочный проект посвящен двум выдающимся литературным мыслителям — Федору Тютчеву и Ивану Аксакову. В чем-то они были идейными союзниками, в других вопросах — их взгляды расходились, но обоих объединяла любовь к Отечеству. Кураторы предлагают поразмышлять о том, в чем сила России. На выставке представят портреты членов семьи Тютчева и Аксакова, документальные и художественные материалы, предметы обихода.

13 июня — 3 сентября, Музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева

«Складки странствий» 6+

Фото: Галерея JART

Экспозиция выстроена вокруг идеи путешествия художников разных эпох и жанров — на выставке собраны произведения мастеров Возрождения, вступающие в диалог с новейшими отечественными художниками. Так, в числе представленных авторов: Альбрехт Дюрер и Егор Кошелев, Рембрандт Харменс ван Рейн и Анна Лапшинова, Мартин Шонгауэр и Евгения Дудникова. Куратором выставки является уважаемый искусствовед, арт-теоретик, куратор Сергей Хачатуров.

До 7 июля, Москва, галерея JART

«Воображаемая реальность» 0+

Фото: Центр современного искусства М’АРС

Выставка современного бурятского художника ZORIKTO (Зорикто Доржиев) рассказывает о сюжетах бурятского народного фольклора. Традиционные техники художник соединяет с европейскими, получая в результате синтез двух культур. Красной нитью сквозь творчество ZORIKTO проходит тема Великой степи и диалог с наследием кочевых народов Бурятии. Экспозиция основана на работах, представленных на выставке ZORIKTO, которая тоже называлась «Воображаемая реальность» и проходила в Третьяковской галерее в 2015 году.

До 1 августа, Москва, центр современного искусства М’АРС

«Художник и текст» 6+

Фото: vk.com/mod_postmod

Выставка посвящена исследованию феномена использования текста в работах художников. Всего будет представлено более 70 работ, созданных представителями московского концептуализма, сложившегося в последней четверти ХХ века, и современными авторами из Москвы и Петербурга.В основе экспозиции — коллекция из фондового хранения РОСИЗО, собранная Государственным центром современного искусства. Некоторые работы из запасников музея специально были отреставрированы и будут впервые за долгое время вновь представлены. Среди таких — цикл работ «Время розы» Виктора Пивоварова, «Вверх-вниз» Эрика Булатова, объекты Дмитрия Пригова и «Шестая рыбка» ГеоргияКизевальтера. На выставке можно будет увидеть и работы, созданные специально для нее.

9 июня — 20 августа, Москва, Петроверигский пер., д. 4, стр. 1

«Выбор Добычиной» 6+

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Ярослав Чингаев

Выставка посвящена одной из первых российских галеристок Надежде Добычиной и покажет ее с двух сторон — как коллекционера и как устроительницы выставок. Посетители смогут увидеть экспонаты из личной коллекции Добычиной, среди которых Александр Бенуа, Константин Сомов, познакомиться с проектами Художественного бюро, которые не были осуществлены, и многое другое. Кроме того, там будут экспонироваться эскизы художников Бахрушинского театрального музея.

8 июня — 24 сентября, Москва, Музей русского импрессионизма

Фестивали

Музыкальный фестиваль «Зарядье» 6+

Фото: Московский концертный зал «Зарядье»

В рамках первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» гостей ждут квесты, мастер-классы, перфомансы, а также концерты с участием известных артистов. Среди них Юрий Башмет, Денис Мацуев, Владимир Федосеев, Дмитрий Синьковский, Борис Березовский, Иван Рудин и другие.

1 июня — 2 июля, Москва, «Зарядье»

Beat Film Festival 2023 18+

Фото: Beat Film Festival

В Москве в 14-й раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре. В этом году в международную программу вошли 15 фильмов из Британии, Франции, Швейцарии, Германии, Швеции и США. Среди них — картина об Альфреде Хичкоке, художнике, создавшем графику для Apple Watch, документалка о культовой группе The Zombies. В программе Национального конкурса вошло восемь картин. Показы пройдут в «Октябре», «Иллюзионе», ГЭС-2 и на других площадках.

7-18 июня, Москва, онлайн на Кинопоиске

«Фабрика Станиславского» 18+

Фото: Московский Губернский театр

Лауреатов премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль и актерский дуэт назовут на церемонии закрытия V Летнего фестиваля губернских театров «Фабрика Станиславского». Победителям вручат памятные статуэтки «Верю».

В день подведения итогов на малой сцене МГТ выступят участники образовательной программы «Фабрики Станиславского». Они устроят «Импровизационный БАТЛ», судить который будут Сергей Безруков, Владимир Аносов, Константин Мишин, Александр Коручеков.

10 июня в 15:00, Москва, Московский Губернский театр (малая сцена)

«Блогеры России» 0+

Фото: vk.com/russiablogery

Молодежный фестиваль состоится одновременно в пяти городах России — Санкт-Петербурге, Хабаровске, Волгограде, Уфе, Москве. В столице мероприятие пройдет в Парке горького. В программе — автограф-сессии, мастер-классы, выступления Вали Карнавал, Хабиба, The Limba и других. Для гостей будет работать зона VK Клипов, где они смогут выиграть мерч из новой коллекции сервиса. Вход бесплатный.

12 июня, Москва, Парк Горького

Фестиваль Союзного государства «Творчество юных» 0+

Фото: Фестиваль Союзного государства «Творчество юных»

Фестиваль пройдет впервые. Яркими событиями фестиваля станут концерты 12 и 18 июня в Музее Победы и филиале «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г.О.Р.А.») на Поклонной горе. Он объединил более 200 участников от семи до 18 лет.

12 июня откроет программу сольный концерт делегации Республики Беларусь. В рамках фестиваля также выступят ансамбли, дуэты и солисты из Оренбургской, Воронежской, Свердловской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан. 18 июня состоится заключительный гала-концерт, представляющий симбиоз народной и классической музыки.

11-18 июня, Москва, Музей Победы

«САМ.ФЕСТ» 18+

Фото: САМ.ФЕСТ

Всероссийский музыкальный фестиваль авторской музыки. Он соберет известных авторов-исполнителей и подающих надежды артистов из разных уголков страны. 11 июня пройдет отборочный этап. В этом году оргкомитет получил около тысячи заявок от тех, кто сам пишет музыку или стихи. Трое победителей смогут выступить 12 июня на одной сцене с известными артистами, среди которых Люся Чеботина, Дмитрий Маликов, Гарик Сукачев. Главным призом станет запись и продюсирование собственного музыкального альбома. Кульминацией станет пиротехническое мультимедиа шоу на здании Самарского академического театра оперы и балета.

11-12 июня, Самара