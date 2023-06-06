Летнее чтиво: на «Красной площади» не представили зарубежных авторов

Среди презентаций книжной ярмарки «Красная площадь» нет иностранных авторов, хотя обычно здесь их проводят наряду с новинками отечественной литературы. Кроме того, издательства не выложили на стендах издания иноагентов, однако за пределами фестиваля эти произведения приобрести можно — и недешево. «Известия» побывали на ярмарке и выяснили, куда пропали зарубежные новинки и почему книги иноагентов стали «книгами Шредингера».

На ярмарку возьмут не всех

Книг ряда известных российских авторов на ярмарке в этот раз нет — в частности, речь идет о произведениях Дмитрия Быкова и Дмитрия Глуховского (признаны в РФ иноагентами). Онлайн издания обоих авторов приобрести можно, так как это не противоречит законодательству России. Произведения распространяются на маркетплейсах, на сайтах издательств и интернет-магазинах «Читай-город», «Библио-Глобус» и «Лабиринт». Офлайн их найти непросто, но тоже возможно.

— Они признаны иноагентами, поэтому здесь у нас их нет. Кажется, запрет стоит. Но в самих магазинах еще можно их купить. Я сужу по своему магазину, у нас есть, до сих пор стоят, на Беломорской. В интернет-магазине всё есть, можно заказать с доставкой в магазин. Их никто не прячет, — рассказала «Известиям» консультант в корнере «Читай-города».

Действительно, онлайн доступны практически все произведения названных авторов, в том числе серия «Метро» Глуховского и биографии Булата Окуджавы, Владимира Маяковского и Максима Горького авторства Быкова — с соответствующей пометкой о том, что книгу «произвел иностранный агент либо материал касается деятельности данного иностранного агента». Консультант добавила, что цены выросли: если в прошлом году Глуховский стоил по 800 рублей, то с февраля 2022 года прайс поднялся в среднем до плюс-минус 1,5 тыс. рублей. Но это никак не связано с действия Министерства юстиции: бумага подорожала, а качество печати книг не упало, объяснила она. Иноагенты печатаются на хорошей, плотной бумаге, поэтому стоимость и взлетела, отметила она.

На аналогичный вопрос в корнере «Библио-Глобуса» консультант ответил корреспонденту «Известий», что художественной литературы, продающейся в магазине, на ярмарке нет вообще — только нон-фикшен. Быков пишет и нон-фикшен, но в корнере его обнаружить не удалось.

Куда пропали иностранцы

В этом году специальным гостем ярмарки стала Белоруссия, в последний раз издательства этой страны участвовали в «Красной площади» в 2019 году. Как объяснила «Известиям» директор департамента по стратегическим коммуникациям «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова, ярмарка — «это национальный фестиваль, а не международный, как non/fiction».

— На ярмарке в приоритете продвижение национальных авторов, поэтому в параллельной программе нет зарубежных участников, хотя сами переводные книги продаются, — сказала «Известиям» Кожанова.

Однако и без белорусских авторов зарубежных книг на ярмарке представлено немало: в частности, издательство «Синдбад» привезло на ММКЯ-2023 исключительно переводную литературу — 56 наименований. Тем не менее это либо произведения, вышедшие до 2023 года, либо не самые известные авторы, либо и то и другое сразу. Например, в первом ряду стенда издательства покупателям предлагают серию книг Карла Уве Кнаусгора «Моя борьба», вышедшую в 2021 году.

В корнере сети магазинов «Читай-город» корреспонденту «Известий» подтвердили, что новинки иностранных авторов, «которые не на слуху, приходят чуть ли не каждую неделю». Из последних тайтлов известных авторов корнер предлагает только детективы Майка Омера, который не прекратил сотрудничество с издательством «Эксмо-АСТ», а вот последние книги Стивена Кинга, Харуки Мураками или Джоджо Мойес на ярмарке или в магазинах не найти — их придется читать в оригинале или ждать, когда они официально «доедут» до России.

Сухие цифры

В этом году свои новинки представляют порядка 400 издательств со всей страны: участниками ярмарки стали книгоиздатели из 56 регионов России, включая Свердловскую, Челябинскую, Тюменскую, Рязанскую, Тверскую, Оренбургскую, Магаданскую области. В числе именитых издательств и традиционных участников фестиваля — издательства-мастодонты родом из 1990-х «Эксмо-АСТ», «НЛО», Ad MArginem, «Белый город», «Альпина Паблишер», а также более молодые «Азбука-Аттикус», Clever, «Никея», «Вакоша».

Линия рисованных рассказов тоже в этом году оказалась богаче, чем в прошлом. Молодые российские издатели манги и комиксов Alpaca, «Книжки с картинками», Wizart Comics, Alt Graph представили свои комиксы в небольшом коллективном корнере в ГУМе. Однако наиболее популярное и известное издательство комиксов Bubble, как и в прошлом году, не приняло участия в ярмарке. А вот некоторых молодых и перспективных издательств на ярмарке нет — например, No Kidding Press, которые являются единственным российским издательством, выпустившим книги обладательницы Нобелевской премии по литературе 2022 года Анни Эрно.