Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России

Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев в понедельник, 12 июня, поздравили сограждан с Днем России. Видеообращение, которое было записано на борту Международной космической станции (МКС), опубликовала пресс-служба «Роскосмоса».

Как подчеркнул командир экспедиции Прокопьев, 12 июня отмечается один из самых важных праздников для всех россиян.

«Нас объединяют самые светлые, самые теплые чувства к России, гордость за нее, за свершения наших предков, забота о настоящем и будущем отечества», — сказал он.

В свою очередь космонавт Петелин добавил, что Родина представляет собой нечто большее, чем просто место, где человек появляется на свет. По его словам, каждое поколение неразрывно связано с историей предков, их духовными и нравственными ценностями.

«На долю нашей страны выпало немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний. Но наш многонациональный народ всегда достойно и с честью преодолевал любые трудности. Основой, стрежнем нашего единства и стойкости была, есть и будет преданность отчизне», — подытожил Андрей Федяев.

Ранее, 8 июня, «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве в День России. В частности, праздниная программа запланирована на ВДНХ, в парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково». Также жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Времена и эпохи».

9 июня в Роструде напомнили, что в связи с празднованием следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной. Выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно. Рабочая неделя начнется со вторника, 13 июня.

День России — праздник, символизирующий рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. В этот день проводятся масштабные празднования, выступления, фестивали. Подчеркивается, что в 2023 году жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик впервые отметят знаменательную дату в составе РФ.