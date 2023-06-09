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Собянин сообщил о подготовке более 100 мероприятий в Москве ко Дню России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В понедельник, 12 июня, в День России в Москве состоится более 100 различных мероприятий, приуроченных к празднику. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

«Накануне праздника и в сам день 12 июня по всей Москве пройдут официальные и неформальные мероприятия. Традиционно программа очень насыщенная — более 100 мероприятий для москвичей и гостей столицы», — написал градоначальник.

Согласно сообщению, в музее-заповеднике «Коломенское» состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Россия», в рамках которого гости смогут увидеть театральные постановки, посетить мастер-классы и принять участие в хороводах и других познавательных мероприятиях.

В парке «Зарядье», в свою очередь, стартует киномарафон от Москино «Они сражались за Родину», в программу которого вошли восемь фильмов из золотого фонда отечественного кинематографа: «Суворов», «Адмирал Нахимов», «Адмирал Ушаков», «Чапаев», «Котовский», «Александр Пархоменко», «Щорс» и «Александр Невский». Сами кинопоказы состоятся 12, 16, 17 и 18 июня в вечернее время, сказано в блоге.

Также мэр сообщил, что на ВДНХ с 8 по 11 июня пройдет туристический форум «Путешествуй!», который объединит не только профессионалов отрасли, но и путешественников-любителей. В рамках форума гости смогут увидеть более 50 стендов, а также выступления этнических коллективов и кавер-групп.

Кроме того, различные праздничные мероприятия пройдут также в парках Дружбы, «Кузьминки» и «Дубки», зоне отдыха «Левобережье», саду «Эрмитаж», усадьбе Воронцово и в многих других столичных зонах отдыха, сообщается на сайте мэра.

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Ранее, в среду, 7 июня, Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве 11–ого исторического фестиваля «Времена и эпохи». Мероприятие продлится до 12 июня.

6 июня Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал новый этап проекта «Списанные книги». В рамках проекта горожане, а также некоммерческие и общественные организации, благотворительные фонды могут забрать из библиотеки списанные издания, включая периодику.

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