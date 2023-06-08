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В Москве открылся фестиваль «Времена и эпохи»

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Исторический фестиваль «Времена и эпохи» открылся в Москве. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин в среду, 7 июня.

В 2023 году фестиваль пройдет уже в 11-й раз. Он продлится до 12 июня. Все желающие смогут окунуться в атмосферу разных исторических эпох.

Для гостей мероприятия будет работать 41 площадка, четыре из которых будут находиться в парках, где пройдут основные действа, пишет RT. Кроме того, 16 площадок с выставками будут организованы в центре города, а остальные — разбросаны по всей столице.

Программу фестиваля «Времена и эпохи» посвятили 30 важный датам в российской истории, в том числе — 1035 лет победе князя Владимира под Херсонесом, 80 лет Курской битве, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России, сообщает телеканал «360».

Участие в фестивале примет свыше 1,3 тыс. реконструкторов со всей страны, в их амуницию входит более 10 тыс. различных предметов, тщательно копирующих исторические образцы, отмечает НСН.

Гвоздем сезона станет реконструкция исторических событий в формате дополненной реальности в четырех парках, сообщает «Москва 24».

Собянин отметил, что в дни фестиваля проведут тысячу часов мастер-классов, пройдут более 80 спортивных программ и порядка 40 анимационных и театральных мероприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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6 июня Сергей Собянин сообщил, что в столице стартовал новый этап проекта «Списанные книги».

В рамках проекта горожане, а также некоммерческие и общественные организации, благотворительные фонды могут забрать из библиотеки списанные издания, включая периодику.

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