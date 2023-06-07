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В Москве стартовал новый этап проекта «Списанные книги»

Собянин объявил о старте нового этапа проекта «Списанные книги» в Москве
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В Москве стартовал новый этап проекта «Списанные книги». Об этом во вторник, 6 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, в рамках проекта горожане, а также некоммерческие и общественные организации, благотворительные фонды могут забрать из библиотеки списанные издания, включая периодику, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Москва является одним из самых читающих городов России. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами», — цитирует чиновника сайт aif.ru.

Собянин отметил, что за шесть лет библиотеки столицы передали москвичам более 1,8 млн экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов, отмечает телеканал «360».

Московские библиотеки передают горожанам и организациям книги в рамках проекта «Списанные книги» два раза в год.

12-й сезон проекта стартовал в столице 6 июня. Участие в нем примут свыше 200 библиотек, сообщает НСН.

Выбрать и забронировать книги физические и юридические лица могут на портале «Списанные книги». Для этого потребуется зарегистрироваться и оформить заказ. За день можно забронировать до 10 книг, резерв будет держаться трое суток. Сами книги можно забрать в указанных библиотеках, пишет «Москва 24».

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4 июня в Москве прошла акция «Дни исторического и культурного наследия», участие в ней приняло больше 10 тыс. человек.

В ходе акции участники посетили больше 520 экскурсий, квестов и мастер-классов. Кроме того, горожане бесплатно могли посетить старинные особняки и усадьбы, библиотеки, музеи, а также увидеть интерьеры памятников архитектуры, закрытых в обычное время

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