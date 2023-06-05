Реклама
Прямой эфир
Общество
В центре Владивостока 134 дома остались без электричества из-за аварии
Наука и техника
Ученые создали новый метод диагностики шизофрении
Мир
В США церковь загорелась после удара молнии
Культура
Сергей Безруков рассказал о съемках в сериале «Плевако» со студентами из Донбасса
Мир
Турция увеличит плату за проход через черноморские проливы более чем на 8%
Происшествия
В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте
Мир
Цены на нефть поднялись после решения Саудовской Аравии о сокращении добычи
Мир
В Китае 19 человек погибли из-за обрушения горной породы
Армия
Тихоокеанский флот начал учения в акваториях Японского и Охотского морей
Мир
В США прокомментировали перехват самолета в небе над Вашингтоном
Наука и техника
Ученые посоветовали закрывать на ночь окна для хорошего сна
Общество
Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за пожарной опасности

В Москве прошла акция «Дни исторического и культурного наследия»

Акция «Дни исторического и культурного наследия» в Москве собрала свыше 10 тыс. человек
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве прошла акция «Дни исторического и культурного наследия», участие в ней приняли больше 10 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе акции участники посетили больше 520 экскурсий, квестов и мастер-классов, пишет сайт aif.ru. Кроме того, горожане бесплатно могли посетить старинные особняки и усадьбы, библиотеки, музеи, а также увидеть интерьеры памятников архитектуры, закрытых в обычное время, отмечает телеканал «360».

Для детей подготовили специальную программу «Азбука наследие», в рамках которой для юных посетителей прочитали лекцию о стилях в архитектуре, а также организовали экскурсии, отмечает «Москва 24». Кроме того, детям предложили выполнить задания и принять участие в археологических раскопках.

В 2023 году к акции впервые присоединились музей-театр «Булгаковский дом», Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, а также фабрика-кухня в 1-м Боткинском проезде и другие площадки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Для всех желающих доступны виртуальные туры по объектам культурного наследия. Кроме того, можно изучить фотографии и описания зданий, памятников, музеев, биографии знаменитых горожан на сайте «Узнай Москву», пишет НСН.

В конце мая Сергей Собянин рассказал, что больше 41 тыс. человек посетили площадки акции «Библионочь» в Москве. Всероссийская ежегодная акция прошла в столице уже в 12-й раз. Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, экскурсии и лекции, а также организовали встречи с артистами и писателями.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023