В Москве прошла акция «Дни исторического и культурного наследия», участие в ней приняли больше 10 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале в воскресенье, 4 июня, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В ходе акции участники посетили больше 520 экскурсий, квестов и мастер-классов, пишет сайт aif.ru. Кроме того, горожане бесплатно могли посетить старинные особняки и усадьбы, библиотеки, музеи, а также увидеть интерьеры памятников архитектуры, закрытых в обычное время, отмечает телеканал «360».

Для детей подготовили специальную программу «Азбука наследие», в рамках которой для юных посетителей прочитали лекцию о стилях в архитектуре, а также организовали экскурсии, отмечает «Москва 24». Кроме того, детям предложили выполнить задания и принять участие в археологических раскопках.

В 2023 году к акции впервые присоединились музей-театр «Булгаковский дом», Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского, а также фабрика-кухня в 1-м Боткинском проезде и другие площадки, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Для всех желающих доступны виртуальные туры по объектам культурного наследия. Кроме того, можно изучить фотографии и описания зданий, памятников, музеев, биографии знаменитых горожан на сайте «Узнай Москву», пишет НСН.

В конце мая Сергей Собянин рассказал, что больше 41 тыс. человек посетили площадки акции «Библионочь» в Москве. Всероссийская ежегодная акция прошла в столице уже в 12-й раз. Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, экскурсии и лекции, а также организовали встречи с артистами и писателями.