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В Москве «Библионочь» посетили свыше 41 тыс. человек

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Больше 41 тыс. человек посетили площадки акции «Библионочь» в Москве. Об этом в понедельник, 29 мая, в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, всероссийская ежегодная акция прошла в столице уже в 12-й раз. Для гостей мероприятия подготовили мастер-классы, экскурсии и лекции, а также организовали встречи с артистами и писателями, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Всего в этом году в ночь на 28 мая, когда проходила «Библионочь», было открыто свыше 160 площадок, сообщает телеканал «360». Одними из самых посещаемых стали Центр культуры и спорта, библиотека № 172, а также Центральная детская библиотека имени Гайдара.

Около 300 мероприятий провели специально для детей в рамках отдельной программы «Библиосумерки». Им рассказали о разных азбуках, показали интерактивные шоу и спектакли, проводили веселые и познавательные мастер-классы. Для родителей проходили лекции о книгах и чтении, отмечает «Москва 24».

Собянин также рассказал, что на Южном речном вокзале, который недавно открыли после реконструкции, заработал пункт книгообмена, где можно оформить единый читательский билет и взять книги, сообщает сайт aif.ru. Эту площадку уже посетили около 2 тыс. человек.

Также на сайте акции прошла онлайн-трансляция «Библионочь на волне» с Южного речного вокзала и теплохода «Москва-61». Для зрителей показывали музыкальные номера, интервью, библио-квиз «Писатели-юбиляры», пишет НСН. Трансляцию посмотрели более 300 тыс. раз.

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