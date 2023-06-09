В Роструде напомнили о длинных выходных в связи с празднованием Дня России

Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной, перед этим россиян ожидает три выходных в связи с празднованием Дня России 12 июня.

В этом году 12 июня выпадает на понедельник, поэтому выходные продлятся с субботы, 10 июня, по понедельник, 12 июня, включительно, пишет RT. А рабочая неделя начнётся со вторника, 13 июня, пишет REGNUM.

Как рассказал руководитель юридической практики сервиса Superjob Александр Южалин, наличие дополнительного выходного дня никак не скажется на зарплате работников, получающих оклад. Специалист также назвал июнь одним из самых выгодных для отпуска месяцев.

Специалист отметил, что если сотрудник будет работать 12 июня, то работа должна быть оплачена в повышенном размере, отмечает телеканал «360».

8 июня «Известия» рассказали, какие мероприятия пройдут в Москве 12 июня.

В частности, праздниная программа запланирована на ВДНХ, в парке «Зарядье», музее-усадьбе «Кусково».

Также жителей и гостей столицы приглашают на фестиваль «Времена и эпохи».

В мае сайт kp.ru сообщал, что в 2023 году большинство россиян готовы потратить на летний отдых до 100 тыс. рублей на семью. Согласно исследованию аналитиков сервиса Superjob, максимальная сумма, которую россиянин в среднем может позволить себе потратить на недельный отпуск на одного человека составляет 46 тыс. рублей.