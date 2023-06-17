Экс-постпред США в НАТО заявил о сомнениях Белого дома в обещании Буша Украине

Администрация президента США Джо Байдена начала сомневаться, что обещание экс-главы страны Джорджа Буша-младшего по вступлению Украины в НАТО было разумным, о чем заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер в статье для Responsible Statecraft

«В последние недели администрация Байдена, похоже, также начала сомневаться в правильности того, что администрация Джорджа Буша-младшего сделала на саммите Североатлантического союза в 2008 году, пообещав, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сказано в его материале, опубликованном во вторник, 13 июня.

Он добавил, что даже обсуждение вопроса о вступлении Украины в НАТО сейчас негативно сказывает на альянсе.

«Украина не вступит в НАТО — не сейчас и, скорее всего, никогда», — заявил экс-постпред.

Он подчеркнул, что сейчас Киеву не хватит военной поддержи США и других стран, чтобы даже «попытаться занять Крымский полуостров или нанести крупные военные удары по России».

«США, начиная с предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе в июле, нужно начать отступать, или, по крайней мере, оттягивать время от обязательства ввести Украину в НАТО», — резюмировал он.

16 июня Байден поддержал план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по облегчению принятия Украины в альянс после завершения конфликта. По мнению представителей США, это предложение выходит за рамки предпочтительного курса стран альянса, опасающихся, что членство Украины может усилить противостояние Запада с Россией.

До этого, 10 июня, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации. Тем не менее за предложение Столтенберга должна проголосовать 31 страна-участница.

В этот же день заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у государств — участников Североатлантического альянса по-прежнему нет единого мнения в вопросе присоединения Украины. По словам Джоанэ, принятие решения стоит отложить до момента, когда будут завершены боевые действия.

В начале мая президент Украины Владимир Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Он также заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.