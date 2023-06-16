Голикова сообщила об исторически низком уровне безработицы в России

В России в настоящее время безработица находится на исторически низком уровне. Такое заявление в пятницу, 26 июня, сделала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Сейчас уровень безработицы исторически низкий — 2,4 млн человек по методологии Международной организации труда», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее в этот день вице-премьер отметила, что около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Кроме того, по ее данным, около 12 млн россиян не имеют ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на той же сессии, добавил, что уровень безработицы в России превышает 10% на некоторых территориях страны. Как отметил Котяков, данные территории являются «трудоизбыточными», с ними предстоит работать адресно и целенаправленно.

Ранее, 5 июня, Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Вице-премьер добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

До этого, 19 мая, вице-премьер на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться в следующие годы опережающими темпами.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.