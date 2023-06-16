Голикова заявила о 6 млн занятых с заработком ниже уровня МРОТ

Около 6 млн занятых в России зарабатывают ниже уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила 16 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«По ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получают минимальный размер оплаты труда», — указала вице-премьер на сессии «Рынок труда России: состояние трудового потенциала и механизмы его развития».

Также, по ее данным, около 12 млн россиян не имеют ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера.

«Они не наемные, они не имеют гражданско-правовых договоров, они не являются самозанятыми и так далее», — сообщила Голикова.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на той же сессии, добавил, что уровень безработицы в России превышает 10% на некоторых территориях страны. Как отметил Котяков, данные территории являются «трудоизбыточными», с ними предстоит работать адресно и целенаправленно.

«На сегодняшний день в Ингушетии самая высокая безработица по нашим статистическим данным, по-моему, 27%», — уточнил он.

Ранее, 5 июня, Голикова отмечала, что уровень безработицы в России в апреле обновил исторический минимум, составив 3,3%. Вице-премьер добавила, что при этом на портале «Работа России» в настоящий момент предлагается более 1,8 млн вакансий.

До этого, 19 мая, вице-премьер на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться в следующие годы опережающими темпами.

В конце апреля президент России Владимир Путин назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства.

30 мая в исследовании Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт», с которым ознакомились «Известия», указывалось, что более половины (74,1%) опрошенных представителей компаний малого бизнеса сообщили, что увеличили расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году.