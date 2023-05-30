Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Росэнергоатоме» заявили об отсутствии сроков ротации инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС
Происшествия
Украинские националисты выпустили по Донецку 37 снарядов
Мир
Названы возможные даты инаугурации Эрдогана
Мир
КНДР заявила о запуске в июне военного спутника для наблюдения за действиями США
Армия
До 30 судов получит в 2023 году ВМФ России
Недвижимость
Эксперты рассказали о влиянии санкций на рост спроса на элитное жилье в Москве
Общество
Опубликованы кадры с места пожара на складе в Одинцово
Общество
Собянин сообщил о незначительных повреждениях в зданиях из-за атак БПЛА в Москве
Спорт
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли после победы над «Далласом»
Армия
В ЛНР сообщили о прибытии в Харьков подразделений иностранных наемников
Общество
Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве беспилотниках
Экономика
Силуанов заявил о важности расширения связей для Нового банка развития стран БРИКС

Работодатели в России стали больше платить сотрудникам в 2023 году

Исследование: в России 74% компаний малого бизнеса стали больше платить сотрудникам
0
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины (74,1%) опрошенных представителей компаний малого бизнеса сообщили, что увеличили расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году, говорится в исследовании Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт», с которым ознакомились «Известия» 30 мая.

В то же время 16% респондентов заявили, что расходы остались на прежнем уровне, 9,9% снизили выплаты.

«Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала. О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%», — отметили эксперты.

При этом аналитики уточнили, что большинство компаний сохранили (55,6%) или увеличили (14,8%) траты на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, корпоративные мероприятия, обучение работников и т. д. Однако более четверти (29,6%) отказались от некоторых бонусов.

«Российский малый бизнес успешно подстраивается под изменения рынка. Об этом говорит и увеличение выплат сотрудникам, и активный набор нового персонала. Более того, большинство компаний не сокращают расходы на нематериальную мотивацию, а ведь именно от этих позиций предприниматели обычно отказываются в первую очередь, если у них возникают финансовые трудности. Это доказывает надежность и ответственность компаний малого бизнеса как работодателей», — подчеркнула директор РШУ Анастасия Боровская.

Законные деньги: на какие надбавки к зарплате имеют право россияне
Работодатели обязаны доплачивать своим сотрудникам в ряде случаев

Ранее, 19 мая, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться в следующие годы опережающими темпами.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, сообщил, что с 1 января 2024 года будет проиндексирован МРОТ на 18%. В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» отметил, что для низкодоходного населения России такое изменение будет ощутимым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023