Работодатели в России стали больше платить сотрудникам в 2023 году

Более половины (74,1%) опрошенных представителей компаний малого бизнеса сообщили, что увеличили расходы на оплату труда (зарплаты и премии) в 2023 году, говорится в исследовании Русской школы управления (РШУ) и сервиса учета финансов «ПланФакт», с которым ознакомились «Известия» 30 мая.

В то же время 16% респондентов заявили, что расходы остались на прежнем уровне, 9,9% снизили выплаты.

«Более половины компаний (58%) связывают увеличение расходов с повышением уровня оплаты труда, 24,6% — с увеличением численности персонала. О снижении расходов из-за сокращения штата говорят 13% опрошенных, а из-за уменьшения размера оплаты труда — 4,3%», — отметили эксперты.

При этом аналитики уточнили, что большинство компаний сохранили (55,6%) или увеличили (14,8%) траты на нематериальную мотивацию персонала: ДМС, корпоративные мероприятия, обучение работников и т. д. Однако более четверти (29,6%) отказались от некоторых бонусов.

«Российский малый бизнес успешно подстраивается под изменения рынка. Об этом говорит и увеличение выплат сотрудникам, и активный набор нового персонала. Более того, большинство компаний не сокращают расходы на нематериальную мотивацию, а ведь именно от этих позиций предприниматели обычно отказываются в первую очередь, если у них возникают финансовые трудности. Это доказывает надежность и ответственность компаний малого бизнеса как работодателей», — подчеркнула директор РШУ Анастасия Боровская.

Ранее, 19 мая, зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России заявила, что минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться в следующие годы опережающими темпами.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, сообщил, что с 1 января 2024 года будет проиндексирован МРОТ на 18%. В тот же день директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Известиями» отметил, что для низкодоходного населения России такое изменение будет ощутимым.