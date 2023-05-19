Голикова заявила о решении повышать МРОТ опережающими темпами

Минимальный размер оплаты труда в РФ будет повышаться в следующие годы опережающими темпами. Об этом заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда России 19 мая.

«Мы приняли решение, и такое решение поддержано президентом и председателем правительства», — отметила Голикова.

Вместе с тем зампред правительства подчеркнула, что это потребует иной идеологии по заработной плате в бюджетной сфере.

В ходе заседания она также поделилась статистикой, согласно которой в четырех регионах страны — Хакасии, Ингушетии, Адыгее и Тыве — повысился уровень бедности.

Кроме того, Голикова отметила, что в 2023 году будет создан реестр нуждающихся граждан. Ожидается, что он заработает с начала 2024 года.

«Это сложная задача, уже мы как-то переносили срок по реализации этого проекта, не потому что были не готовы, а потому что нужно было создать другие институты для того, чтобы реестр заработал», — поделилась зампред правительства.

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Ранее, 28 апреля, Путин в ходе своего выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании РФ назвал рост благосостояния народа приоритетной задачей российского правительства. Говоря о росте доходов россиян, глава государства заметил, что хотя пока и скромно, но они всё же начинают расти.